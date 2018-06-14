ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Внутреннее расследование министерства юстиции США заявляет, что агенты ФБР, которые ругали Дональда Трампа в частных разговорах и переписке, подрывали репутацию бюро.

Ранее стало известно, что агент Питер Стржок и его подруга, тоже агент ФБР Лиса Пейдж, обменивались сообщениями с крайне негативными характеристиками в адрес Трампа. При этом они участвовали в расследовании электронной переписки соперницы Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон. Впоследствии Пейдж также работала в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует слухи о "российских связях" Трампа.

"Мы сделали вывод, что поведение данных пяти сотрудников ФБР дискредитировало их самих, посеяло сомнения относительно того, как ФБР подходило к расследованию, и повлияло на репутацию ФБР", — говорится в 500-страничном докладе генерального инспектора минюста Майкла Хоровица.

Правила ФБР разрешают агентам высказывать личное мнение о политике, как в частных разговорах, так и публично.

При этом расследование не нашло прямой связи между политическими взглядами агентов и тем, как бюро расследовало дело Клинтон. Однако же авторы расследования "глубоко обеспокоены" перепиской между агентами Питером Стржоком и Лисой Пейдж, из которой создавалась "видимость" политического влияния на расследование. Других улик, кроме "видимости", расследование не обнаружило.

После того, как стало известно об оскорблениях в адрес Трампа, агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования. Второй агент, Лиса Пейдж, уже уволилась к тому времени из команды спецпрокурора Мюллера, расследующего предполагаемые "российские связи" Трампа. При этом о переписке известно лишь частично: данные с телефона Стржока отсутствовали за период между ноябрем 2016 года и июлем 2017 года. В интервью газете Wall Street Journal Трамп заявил, что действия агентов равносильны государственной измене.