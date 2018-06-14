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Минюст США не нашел свидетельств попыток Коми повлиять на исход выборов

21:4314.06.2018
02120
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileДжеймс Коми. Архивное фотоДжеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Внутреннее расследование минюста США не нашло свидетельств, что бывший директор ФБР Джеймс Коми пытался повлиять на исход президентских выборов в 2016 году, говорится в опубликованном в четверг отчете генерального инспектора ведомства.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Доклад минюста США раскритиковал Коми за "просчеты" по делу Клинтон
"Хотя мы не нашли свидетельств того, что заявление Коми было предвзятым или являлось попыткой повлиять на выборы, мы не считаем, что представленное им обоснование было достаточно или убедительно", — говорится в документе.

В мае газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что генеральный инспектор минюста завершил черновой вариант доклада, в котором критикуются действия правоохранительных органов в ходе расследования о переписке Хиллари Клинтон. Сообщалось также, что в нем подвергаются критике действия бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который в июле позапрошлого года, без уведомления руководителей в минюсте о своем намерении, заявил, что ФБР не рекомендует предъявлять обвинения Клинтон.

Коми расследовал дело о переписке кандидата Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма.

Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
ФБР затягивало расследование по делу Клинтон в 2016 году
ФБР провело расследование и заявило, что оснований для привлечения Клинтон к ответственности нет. За десять дней до президентских выборов Коми объявил о возобновлении расследования, не оповестив об этом министерство юстиции. В опубликованном в четверг докладе отмечается, что тем самым экс-глава ФБР также нарушил субординацию.

Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР привели к ее поражению на президентских выборах в 2016 году.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
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