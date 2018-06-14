Минюст США не нашел свидетельств попыток Коми повлиять на исход выборов

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Внутреннее расследование минюста США не нашло свидетельств, что бывший директор ФБР Джеймс Коми пытался повлиять на исход президентских выборов в 2016 году, говорится в опубликованном в четверг отчете генерального инспектора ведомства.
В мае газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что генеральный инспектор минюста завершил черновой вариант доклада, в котором критикуются действия правоохранительных органов в ходе расследования о переписке Хиллари Клинтон. Сообщалось также, что в нем подвергаются критике действия бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который в июле позапрошлого года, без уведомления руководителей в минюсте о своем намерении, заявил, что ФБР не рекомендует предъявлять обвинения Клинтон.
Коми расследовал дело о переписке кандидата Клинтон, которая использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров, также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма.
Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР привели к ее поражению на президентских выборах в 2016 году.