Доклад минюста США раскритиковал Коми за "просчеты" по делу Клинтон

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Внутреннее расследование министерства юстиции США резко раскритиковало экс-директора ФБР Джеймса Коми за "просчеты" по делу Хиллари Клинтон незадолго до выборов в США.

Решение Коми уведомить конгресс о возобновлении расследования против Клинтон за десять дней до выборов президента США названо в докладе "серьезным просчетом" Коми. Через несколько дней после этого Коми заявил, что во вновь открывшихся документов нет состава преступления.

Кроме того, Коми нарушил субординацию в минюсте, в чью структуру входит ФБР, самостоятельно объявив о решении не предъявлять Клинтон обвинения летом 2016 года, говорится в 500-страничном докладе генерального инспектора минюста Майкла Хоровица.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления.

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.