Баварские консерваторы хотят сохранить единство с партией Меркель

БЕРЛИН, 14 июн – РИА Новости. Баварские консерваторы из Христианско-социального союза хотят сохранить единство с Христианско-демократическим союзом канцлера Ангелы Меркель в вопросе о миграционной политике, завил журналистам в четверг лидер земельной группы ХСС в бундестаге Александр Добриндт.

"Мы заинтересованы в общей позиции и подходе к вопросу регулирования миграционной политики", — сказал Добриндт, добавив, что "есть пункты, по которым наблюдаются разногласия".

В четверг утром ХСС и ХДС приняли решение о проведении отдельных заседаний в бундестаге. Раскол произошел из-за вопроса о концепции в области миграционной политики Masterplan Migration – баварские депутаты потребовали немедленного принятия мер, перечисленных в документе. Меркель, которая приняла участие в заседании, призвала отказаться от односторонних шагов и попросила предоставить ей 14 дней, до саммита Совета ЕС 28-29 июня, на котором она намерена добиться прогресса в вопросе о единой миграционной политике в Европейском союзе. В результате раскола фракции работа бундестага в четверг оказалась частично блокирована — обеденный перерыв был продлен на два часа, участие Меркель в конференции земельных премьер-министров было перенесено на вечер.

Добриндт охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "очень серьезную, историческую". Он добавил, что земельная группа "единогласно поддержала предложенный (главой МВД ФРГ Хорстом) Зеехофером Masterplan Migration и содержащееся в нем требование об отказе во въезде". По словам Добриндта, вопрос будет вынесен теперь на обсуждение президиума партии ХСС. Кроме того, он добавил, что Зеехофер, как глава МВД, имеет право реализовать ряд положений документа в одностороннем порядке, и данное решение будет также обсуждаться на президиуме.

Комментируя просьбу Меркель предоставить две недели для урегулирования вопроса на европейском уровне, Добриндт заявил, что "указание на то, чтобы отложить вопрос вплоть до общеевропейского обсуждения, недостаточно", добавив, что ранее канцлеру не удалось добиться общего подхода в рамках ЕС по миграционной политике.