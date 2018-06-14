Парламент ЛНР принял более 50 законов с начала года

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял более 50 законов с начала 2018 года, сообщил на брифинге в четверг председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"Мы (депутаты парламента ЛНР — ред.) порядка десяти проектов законов принимаем в месяц. Это не просто какие-либо изменения в ту или иную статью, это уже и кодексы. За полгода более 50, как минимум, законов у нас есть", — сказал председатель Народного совета республики.

Мирошниченко отметил, что ранее в четверг в ходе пленарного заседания депутаты приняли 11 законов и три кодекса (Семейный кодекс, кодекс административного судопроизводства и арбитражный процессуальный кодекс). Он уточнил, что в августе-сентябре Народный совет республики планирует принять Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы.

"Сейчас в планах стоит август, и, я думаю, август-сентябрь мы эти два кодекса примем", — заявил Мирошниченко.