Парламент ЛНР принял более 50 законов с начала года

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял более 50 законов с начала 2018 года, сообщил на брифинге в четверг председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Мирошниченко отметил, что ранее в четверг в ходе пленарного заседания депутаты приняли 11 законов и три кодекса (Семейный кодекс, кодекс административного судопроизводства и арбитражный процессуальный кодекс). Он уточнил, что в августе-сентябре Народный совет республики планирует принять Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы.
"Сейчас в планах стоит август, и, я думаю, август-сентябрь мы эти два кодекса примем", — заявил Мирошниченко.