В Армении у гражданина Ирана изъяли наркотики на миллион долларов

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении (СНБ) изъяли десять килограммов наркотиков на сумму порядка 1 миллиона долларов у гражданина Ирана, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Гражданин Ирана, прибыв 7 июня в Армению через КПП "Мегри", направился на такси к заранее условленному участку армяно-иранской границы, где его сообщник, перешедший границу со стороны Ирана, передал пять пакетов с четырьмя килограммами опиума и шестью килограммами героина", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.

По данным пресс-центра, иранец пытался доставить наркотики для хранения и передачи заказчику в город Горис (в 235 километрах южнее Еревана), однако был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности.

"Продолжая оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники СНБ устроили засаду и задержали прибывшего за наркотиками гражданина Армении", — отмечается в сообщении.

Согласно оперативным данным, стоимость ввезенной в Армению партии опиума и героина составляет около 920 тысяч долларов, заявили в СНБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда наркотиков в особо крупных размерах" и "незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта в особо крупных размерах". Максимальная санкция по указанным статьям – лишение свободы сроком на 15 лет.

"Гражданам Ирана и Армении предъявлено обвинение, они арестованы. Принимаются меры по выявлению всех участников группы", — говорится в сообщении.