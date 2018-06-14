В Турции неизвестные атаковали избирательный штаб правящей партии

АНКАРА, 14 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Три человека погибли и восемь получили ранения в результате нападения неизвестных на избирательный штаб правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в районе города Суруч провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сообщает агентство Anadolu в четверг.

По данным агентства, неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудников штаба во время их агитационной работы. Отмечается, что в момент нападения в избирательном штабе присутствовал депутат турецкого парламента от ПСР Ибрагим Халиль Йылдыз, однако пострадал он или нет, не уточняется.

На место происшествия прибыла полиция, пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Как заявил министр здравоохранения Турции Ахмет Демирджан, ведомство отправило для доставки пострадавших медицинский вертолет.

"Необходимая помощь была оказана на месте, нужен был вертолет, он был отправлен. Пока другой информации нет", — цитирует агентство Демирджана.