Россия поддержала внесение "Хайят Тахрир аш-Шам"* в санкционный список ООН

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия приветствует внесение в санкционный список комитета Совбеза ООН по санкциям организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, за которой "прячется" "Джабхат ан-Нусра"*, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, 5 июня комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каида"* и связанных с ними физических и юридических лиц удовлетворил заявку РФ на внесение поправок в данные санкционного списка относительно террористической организации "Джабхат ан-Нусра"*.

"Теперь указано и на другое используемое этой террористической структурой название — "Хайят Тахрир аш-Шам"*, за которым она "прячется" в составе более широкого объединения с другими, более мелкими террористическими группировками, как формально не зафиксированном в санкционном антитеррористическом списке СБ ООН", — сказано в сообщении,

"Приветствуем данное решение комитета 1267/1989/2253, означающее поддержку российской линии на решительное противодействие террористическим элементам вне зависимости от "вывесок", под которыми они скрываются, и понимание необходимости совместно противодействовать глобальной угрозе терроризма без "двойных стандартов", политизации и скрытых повесток дня", — подчеркивает МИД РФ.

По мнению Москвы, решение комитета решение стало возможным "благодаря снятию возражений в отношении" российской инициативы, прежде всего, со стороны США, а также Великобритании и Франции. "Вашингтон продолжительное время противился этому шагу, очевидно, исходя из собственных соображений в отношении "Джабхат ан-Нусры"* в русле двойственной линии США по борьбе с терроризмом в Сирии. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда", — говорится в документе.

*Террористические организации, запрещены в России