Си Цзиньпин поздравил США с успешной встречей Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. Архивное фото

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил искренние поздравления в связи с проведением успешной исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, заявив, что саммит стал важным шагом в урегулировании проблемы Корейского полуострова, сообщает агентство Синьхуа.

Помпео в четверг прибыл в Пекин из Сеула, где провел трехсторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи по итогам состоявшейся в Сингапуре встречи Трампа и Ким Чен Ына. Ранее днем он в Пекине он также встретился с главой МИД КНР Ван И.

"Историческая встреча с позитивными результатами между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном стала важным шагом в политическом урегулировании Корейского полуострова. Китайская сторона выражает искренние поздравления" — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует агентство.

Он отметил, что проблема Корейского полуострова сложная и запутанная, ее решение – это постепенный и планомерный процесс.

"Мы надеемся, что американская и северокорейская стороны будут придерживаться принципа взаимоуважения и двигаться навстречу друг другу, продолжат и дальше делать постоянные усилия для политического урегулирования этой проблемы", — сказал лидер КНР.

Он выразил готовность китайской стороны и дальше играть активную и конструктивную роль и совместно с другими сторонами, в том числе с американской, продвигать процесс мирного урегулирования этой проблемы.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.