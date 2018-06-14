Си Цзиньпин поздравил США с успешной встречей Трампа и Ким Чен Ына

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил искренние поздравления в связи с проведением успешной исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, заявив, что саммит стал важным шагом в урегулировании проблемы Корейского полуострова, сообщает агентство Синьхуа.
"Историческая встреча с позитивными результатами между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном стала важным шагом в политическом урегулировании Корейского полуострова. Китайская сторона выражает искренние поздравления" — заявил Си Цзиньпин, которого цитирует агентство.
Он отметил, что проблема Корейского полуострова сложная и запутанная, ее решение – это постепенный и планомерный процесс.
Он выразил готовность китайской стороны и дальше играть активную и конструктивную роль и совместно с другими сторонами, в том числе с американской, продвигать процесс мирного урегулирования этой проблемы.
Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.