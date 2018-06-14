У жителя Черниговской области изъяли гранатомет и боеприпасы

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в доме у жителя Черниговской области гранатомет и боеприпасы, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, житель города Мена Черниговской области хранил в своем доме оружие и боеприпасы, которые он, по предварительной информации, привозил из зоны военной операции в Донбассе.

"Во время санкционированных обысков в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-18, почти 200 патронов различного калибра, гранату Ф-1, имитационную шашку, светло-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47. Полученные средства поражения направлены на экспертизу", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.