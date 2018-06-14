В Сербии пропал журналист-фрилансер

БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пропавшего в ночь на четверг журналиста интенсивно ищут МВД и Агентство информационной безопасности (БИА), передает национальное телевидение РТС.

По данным МВД республики отделение полиции в городе Бела-Церква в 95 километрах на восток от Белграда получило сообщение в ночь на четверг о найденном на улице автомобиле Volkswagen Polo с включенным светом и открытыми дверями. Согласно сообщениям нескольких СМИ, рядом были обнаружили наручные часы с порванным ремешком.

Автомобилем пользовался журналист Стефан Цветкович, машина зарегистрирована на имя его отца. После этого на место происшествия были направлены два вертолета, кинологи с собаками, сотрудники жандармерии, уголовной полиции и водолазы для проверки канала Дунай-Тиса-Дунай.

"Министр внутренних дел Небойша Стефанович и директор БИА Братислав Гашич каждые 15 минут сообщают о поисках пропавшего журналиста. Все ресурсы МВД и БИА уже в Бела-Церкви, надеюсь, дело будет раскрыто", — приводит телеканал слова президента Сербии.

В марте 2017 года журналист-фрилансер, известный работой над острыми темами, был осужден судом первой инстанции на два года и три месяца тюрьмы с крупным денежным штрафом по искам функционеров правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) за незаконную публикацию личных данных и видеозаписей.

В феврале текущего года Цветкович провел пресс-конференцию, на которой сообщил о проводимом им журналистском расследовании убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича и изложил свою версию произошедшего, назвав предполагаемую цену ликвидации — 40 тысяч евро, и показал фотографии предполагаемых участников преступления.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".