В Сербии пропал журналист-фрилансер

БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пропавшего в ночь на четверг журналиста интенсивно ищут МВД и Агентство информационной безопасности (БИА), передает национальное телевидение РТС.
Автомобилем пользовался журналист Стефан Цветкович, машина зарегистрирована на имя его отца. После этого на место происшествия были направлены два вертолета, кинологи с собаками, сотрудники жандармерии, уголовной полиции и водолазы для проверки канала Дунай-Тиса-Дунай.
"Министр внутренних дел Небойша Стефанович и директор БИА Братислав Гашич каждые 15 минут сообщают о поисках пропавшего журналиста. Все ресурсы МВД и БИА уже в Бела-Церкви, надеюсь, дело будет раскрыто", — приводит телеканал слова президента Сербии.
В марте 2017 года журналист-фрилансер, известный работой над острыми темами, был осужден судом первой инстанции на два года и три месяца тюрьмы с крупным денежным штрафом по искам функционеров правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) за незаконную публикацию личных данных и видеозаписей.
Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов был убит 16 января в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".