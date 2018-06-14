Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на Фонд Трампа

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск против Фонда президента США Дональда Трампа по обвинению в незаконной политической координации с его президентской кампанией для ликвидации организации, следует из опубликованного на сайте генпрокурора документа.

"Генеральный прокурор Барбара Д. Андервуд сегодня объявила иск против Фонда Дональда Дж. Трампа и его директоров: Дональда Дж. Трампа ("Господин Трамп"), Дональда Дж. Трампа-младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа. В заявлении, поданном сегодня, утверждается, что в течение более чем десятилетия наблюдается постоянное незаконное поведение, которое включает в себя обширную противоправную политическую координацию с президентской кампанией Трампа, повторные и умышленные сделки, обслуживающие личные и деловые интересы господина Трампа, и нарушения основных юридических обязательств для некоммерческих фондов", — следует из сообщения.

Отмечается, что генпрокурор инициировала "специальную процедуру по ликвидации Фонда Трампа".

В иске утверждается, что Трамп "использовал благотворительные активы Фонда Трампа для погашения своих юридических обязательств, продвижения отелей Трампа и другого бизнеса, а также для покупки личных вещей". "Кроме того, по поручению господина Трампа Фонд Трампа незаконно оказал широкую поддержку своей президентской кампании в 2016 году, используя имя и средства Фонда Трампа, которые он получил от общественности", — следует из опубликованного заявления.