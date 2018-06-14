В Белоруссии приняли поправки в закон о СМИ

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании в четверг в Минске во втором чтении поправки в законодательство о СМИ, которые ранее вызвали критику ряда представителей медиасообщества, передает корреспондент РИА Новости.

За документ проголосовали 98 депутатов, против – никто. Законопроект теперь должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Зампредседателя профильной комиссии, депутат Валентина Ражанец, представляя обновленный документ, заявила, что при подготовке законопроекта ко второму чтению прошло его обсуждение с представителями СМИ и крупных интернет-ресурсов, как частных, так и государственных, с общественными объединениями, ряд поступивших предложений был учтен.

Например, рассказала Ражанец, размер некоторых штрафных санкций будет снижен в два раза, уменьшено время хранения информационных сообщений до 6 месяцев для всех СМИ (сейчас – 1 год), смягчен процесс перевода к наполнению объема вещания белорусскими телепередачами.

"Уточнено, что СМИ с иностранным участием в уставном фонде, в составе учредителей могут и дальше осуществлять свою деятельность на территории Беларуси при условии, что такое иностранное участие не будет увеличиваться", — отметила депутат.

Между тем, как сообщил руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, во время доработки проекта закона ко второму чтению предложения медиасообщества практически не были учтены. В Facebook он заявил, что "обсуждение законопроекта — не более, чем имитация для "внешнего потребителя".

В частности, по данным организации, процедура регистрации осталась сложной. Например, редакцией может быть только юридическое лиц, но не индивидуальный предприниматель или физическое лицо, что "существенно ограничивает выход на медиарынок". "По большому счету, все проблемные нормы законопроекта, на которые обращали внимание представители медиаиндустрии, в том числе БАЖ, сохранились", — говорится в сообщении БАЖ.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в стране готовятся поправки в закон о СМИ, которые, на ее взгляд, направлены на усиление контроля за интернет-сферой. По информации ассоциации, подготовленный законопроект допускает добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ, "они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ, а остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ". Поправками вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах, в том числе комментаторов, и на форумах. Также допускается возможность блокировки соцсетей.

Нижняя палата белорусского парламента в апреле приняла в первом чтении изменения в закон о СМИ. Ко второму чтению в документ внесли правки, которыми уточнен ряд терминов, конкретизирован порядок госрегистрации и перерегистрации, уточнены основания для отказа в этом, уточнены права и обязанности владельца интернет-ресурса, установлен порядок обжалования решений об ограничении доступа в интернет-ресурсу.