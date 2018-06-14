Эстонским уклонистам от армии запретят водить машины и ловить рыбу

ТАЛЛИН, 14 июн – РИА Новости. Парламент Эстонии принял закон, который ограничит выдачу или срок действия прав и разрешений для лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу или сборы.

Как сообщает Sputnik Эстония , в этот список попадут права на вождение моторного транспортного средства, малого судна и гидроцикла, права на ношение и приобретение оружия, рыболовной карты и разрешения на охоту. Закон вступит в силу 1 января 2019 года. За принятие документа проголосовали 72 члена парламента, против – семь при двух воздержавшихся.

Решение парламента вызвано тем, что, по статистике, число людей призывного возраста в Эстонии с каждым годом уменьшается примерно на тысячу. Как показала практика призыва, штрафы проблему не решили. Та же статистика утверждает, что в 2016 году на призывные пункты не явились 3 тысячи человек. Хотя на срочную службу призвали всего 3300 человек.

При этом годными к строевой службе оказались признаны только 30%. Итого, из 15 000 потенциальных призывников 4 тысячи не явились, 3300 оказались полностью негодны к несению службы, а еще 4400 оказались негодными временно. Ранее, когда Департамент оборонных ресурсов уже предлагал депутатам парламента приостановить действие водительских прав у уклонистов, Государственный суд выразил сомнение в целесообразности этого.

Столь радикальные принудительные меры будут направлены в первую очередь против уклонистов-"рецидивистов", в случае, когда уже использованные методы — такие как предписание, административное взыскание и денежный штраф — не дали результата.

Ранее сообщалось, что молодых людей, которые по состоянию здоровья не могут проходить срочную военную службу начнут призывать на альтернативную гражданскую службу — для создания резерва специалистов на случай кризисной ситуации в стране. Гражданская служба будет длиться дольше военной — 12-14 месяцев против 8-11 в армии.

В Эстонии действует обязательная воинская повинность. Призыв проводится три раза в год — в январе, июле и октябре. Молодые люди двух первых призывов служат 11 месяцев, третьего — восемь. В армии республики могут проходить службу и девушки — в 2012 году парламент принял закон, разрешающий эстонкам в возрасте от 18 до 27 лет поступать на службу на добровольной основе. В эстонских Силах обороны число женщин на срочной службе составляет менее 1%.От призыва на срочную службу окончательно освобождаются те, кто поступил на альтернативную службу или кому уже исполнилось 28 лет.

Также не будут больше призывать тех, кто отсидел за преступления по определенным статьям, если судимость еще не удалена из Регистра наказаний.

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