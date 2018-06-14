Береговая охрана Индии спасла экипаж горящего контейнеровоза

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июн — РИА Новости. Береговая охрана Индии провела операцию по спасению 22 членов экипажа контейнеровоз SSL Kolkata, который загорелся в ночь на четверг у берегов штата Западная Бенгалия, сообщает газета Hindustan Times. © Flickr / meg and rahul При сходе оползня на юге Индии погибли не менее четырех человек

Согласно предварительным данным, пожар на судне вспыхнул около полуночи, когда контейнеровоз находился в Бенгальском заливе. В общей сложности на борту было 464 контейнера. Почти весь груз в той или иной степени пострадал в результате пожара.

В ходе спасательной операции все находившиеся на контейнеровозе люди были эвакуированы. Как отметили в береговой охране, угрозы утечки топлива в море нет.

"У нас нет информации о том, что горючее могло попасть в воду. Если такого рода ситуация возникнет, мы об этом позаботимся", — подтвердил изданию представитель береговой охраны Индии Кулдип Сингх Шеоран.