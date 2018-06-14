Источник рассказал, когда подпишут соглашение о новом названии Македонии

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Соглашении о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония будет подписано в воскресенье в районе озер Преспа, сообщил РИА Новости источник в греческом правительстве.

"В воскресенье в Преспа состоится встреча премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. Соглашение в их присутствии подпишут министры иностранных дел двух стран Никос Котзиас и Никола Димитров. На встрече будет присутствовать глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини", — сказал источник.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 12 июня сообщил об успешном завершении переговоров с премьером Зораном Заевым. Он сказал, что новым конституционным названием бывшей югославской республики Македония будет "Республика Северная Македония". Скопье внесет изменения в конституцию.

Соглашение открывает Скопье путь к вступлению в НАТО и Евросоюз.