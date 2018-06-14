В пяти румынских уездах проходят обыски по делу об отмывании $750 тысяч

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Румынские полицейские в четверг проводят обыски в восьми уездах по делу об отмывании более 756 тысяч долларов, сообщает пресс-служба полиции Румынии.

"Четырнадцатого июня полицейские Инспектората полиции уезда Кэлэрашь при поддержке Управления специальных операций полиции Румынии проводят 8 обысков в уездах Яломица, Констанца, Илфов, Джурджиу и Яссы в рамках дела о совершении преступлений по уклонению от налогов и отмывании денег. Ущерб для бюджета составил 500 тысяч леев (около 126 тысяч долларов), а сумма, которую отмыли, оценивается в 3 миллиона леев (более 756 тысяч долларов)", — сказано в сообщении.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год представители коммерческого общества с офисом, расположенном в уезде Кэлэрашь, зарегистрировали фиктивные покупки товаров на сумму около 4 миллионов леев (более 100 тысяч долларов), чтобы уклониться от уплаты налогов.

Полицейские задержали пятерых, подозреваемые будут доставлены в отделение Инспектората полиции уезда Кэлэрашь для дачи показаний.