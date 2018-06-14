На Украине заявили, что Крым всегда был "чужим"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Крым всегда был "чужим" для Украины, заявил в интервью изданию "Обозреватель" глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Крым для Украины — это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" — все, кто имел деньги", — сказал он.

Москаль отметил, что о полуострове на Украине "вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали".

"Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов", — добавил губернатор.

Ранее украинский журналист Юрий Ткачев оценил возможности Москвы и Киева содержать Крым и пришел к выводу, что украинцы не могут называть полуостров "своим". По его подсчетам, Россия готова тратить на развитие региона в разы больше, чем Украина. При этом у Киева нет денег даже на то, чтобы поддерживать в порядке собственную инфраструктуру.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.