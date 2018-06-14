Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы) по югу-западу королевства, сообщает телеканал al-Ekhbariya со ссылкой на собственного корреспондента.

"ПВО перехватила ракету, запущенную ополчением хуситов, над (городом — ред.) Хамис-Мушайт", — говорится в сообщении телеканала.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.