Германия согласилась арендовать у Израиля беспилотники за миллиард евро

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Германия берет в лизинг у Израиля беспилотные летательные аппараты военного назначения в рамках сделки на общую сумму примерно в миллиард евро, сообщили израильские власти и компания-производитель.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг поблагодарил правительство и парламент ФРГ за утверждение "гигантского" и "невероятного" контракта, отметив его значение для оборонного комплекса Израиля, всей его экономики и отношений двух стран в области безопасности.

"Я очень доволен принятым накануне решением парламента Германии одобрить гигантскую сделку по лизингу израильских БПЛА… Германия помогает Израилю в сфере безопасности, Израиль помогает Германии", — сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.

Компания-производитель Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила, что предметом сделки стали многоцелевые машины большого радиуса действия Heron TP. Ее контрагентом с немецкой стороны выступила компания Airbus, действующая от имени министерства обороны Германии.

Компания, согласно пресс-релизу, получит от сделки порядка 600 миллионов евро. Остальная часть миллиардной суммы, по данным СМИ, пойдет властям Израиля за использование аэродромов, центров управления и прочей инфраструктуры.

"Это огромный успех израильской военной промышленности и значимый вклад в израильскую экономику. Эта сделка отражает стратегическое партнерство между Израилем и Германией", — заявил Нетаньяху.