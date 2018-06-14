Подозреваемому в поджоге посольства в Стокгольме предъявлено обвинение

СТОКГОЛЬМ, 14 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Мужчине, задержанному в апреле этого года по подозрению в поджоге в помещении посольства Португалии в Стокгольме, предъявлено обвинение, сообщило в четверг Радио Швеции SR.

"Сегодня в четверг предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в поджоге в здании, где расположены три посольства", — передает радио.

Пожар произошел 4 апреля в центре Стокгольма и был устроен, в частности, в посольстве Португалии. В здании также расположены посольства Туниса и Аргентины. Легко пострадали 14 человек.

Подозреваемого задержали в день инцидента. Как сообщает радио, мужчина пояснил полиции, что причиной пожара стало его недовольство тем, как с ним обращались в посольстве, когда он там находился.