В Минске главу информагентства "БелаПАН" повезли на допрос

МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Директора и основателя крупного негосударственного информагентства Белоруссии "БелаПАН" Алеся Липая повезли на допрос в департамент финансовых расследований комитета государственного контроля (КГК) республики, сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов.

Ранее в ассоциации сообщили, что в квартире Липая департамент финрасследований КГК проводит обыск.

"В 14.40 (совпадает с мск) Алеся Липая повезли на допрос в департамент финансовых расследований по Минску и Минской области", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

По ее информации, для следственных действий у Липая из квартиры забрали системный блок компьютера.

Ранее агентство "БелаПАН" сообщило, что в квартиру директора не были допущены ни адвокат, ни правозащитники, которые даже предлагали себя в качестве понятых. Понятыми следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.

"БелаПАН" — частное информационное агентство Белоруссии, имеет сеть корреспондентов по всей Белоруссии. Основано в 1991 году. В его структуру также входит интернет-газета "Белорусские новости".

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