В Испании объяснили, почему страна открыла свой порт для судна Aquarius

МАДРИД, 14 июн — РИА Новости. Предоставив порт Валенсии для более 600 мигрантов, находившихся на судне Aquarius, Испания лишь выполняла международные обязательства и собственное законодательство, заявила заместитель председателя правительства страны Кармен Кальво.

"Мы повели себя как часть Европы. Но у нас нет никакой двусторонней ситуации с Италией и Францией. Это не проблема Испании с Италией или Францией, это проблема Испании самой с собой, и то, что мы должны выполнять как часть Европы", — заявила вице-премьер на пресс-конференции в Валенсии, которую транслировал телеканал 24 Horas

"Речь идет о гуманитарном кризисе… и о соблюдении наших обязательств в области международного права… Речь идет о группе лиц, которые не смогли прибыть в безопасный порт", — сказала Кальво.

Она напомнила о 10-й статье конституции, где говорится об уважении достоинства человека, неприкосновенности его прав, а также необходимости соблюдения Всеобщей декларации прав человека и международных договоров. "Мы подписали международные соглашения, которые накладывают обязанности на Испанское государство", — заявила вице-премьер.

При этом Кальво ушла от ответа на вопрос, готова ли Испания и в дальнейшем принимать суда с мигрантами, от которых будут отказываться другие страны. "Правительство Испании готово выполнять обязательства перед Европой", — ограничилась этими словами вице-премьер.

Она также сообщила, что часть мигрантов будут направлены в центры гуманитарной помощи, в частности, беременные женщины, а часть — в центры для иностранцев, решение о дальнейшей судьбе будет приниматься индивидуально. "Право на убежище в нашей стране принимается после собеседования, это то, что мы сделаем", — сказала Кальво.

При этом она напомнила, что даже если мигранты не соответствуют требованиям о предоставлении убежища, "есть особая защита для тех лиц, которые не могут вернуться в страну происхождения, поскольку их жизням угрожает опасность".

Находящиеся на борту дети останутся в Валенсии — среди несовершеннолетних есть те, кто находится без родителей и надо установить их личности. Кальво отказалась сообщить, в какие другие регионы Испании отправят мигрантов, поскольку "надо соблюдать их право на спокойствие и неприкосновенность частной жизни".

Замглавы кабинета также напомнила о большом опыте Испании в вопросе урегулирования вопроса нелегальной миграции.

Судно Aquarius, а также два итальянских военных корабля прибудут в порт Валенсии не раньше вечера субботы. На борту Aquarius находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные 524 мигранта находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo.