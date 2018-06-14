Порошенко подал в Высший совет правосудия закон об антикоррупционном суде

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда", который позволит начать процедуру создания учреждения, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Верховная рада в минувший четверг приняла президентский закон о формировании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Документ подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу в четверг. Порошенко ранее заявлял, что Верховная рада должна принять еще два закона для того, чтобы антикоррупционный суд заработал на Украине.

"Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной частью второй статьи 125 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

Законопроект об образовании антикоррупционного суда является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.

Согласно конституции, суды на Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия. После этого парламент должен поддержать соответствующий законопроект.

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