Омбудсмен Украины хочет посетить Сущенко и Карпюка в четверг

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена в четверг посетить осужденных в РФ украинцев Романа Сущенко и Геннадия Карпюка.
"Мы проводим переговоры на основе консульских соглашений, чтобы посетить сегодня Романа Сущенко и Карпюка", — заявила Денисова в четверг в эфире телеканала "112. Украина".
Она также сказала, что намерена добиваться посещения в ближайшее время осужденного кинорежисера Олега Сенцова.
ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.
Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова заявляла РИА Новости, что согласовывает с Денисовой списки заключенных и график посещений. Позже сообщалось, что Денисова приедет в Россию в субботу и посетит заключенного Дмитрия Штыбликова, а Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.