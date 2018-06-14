Омбудсмен Украины хочет посетить Сущенко и Карпюка в четверг

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена в четверг посетить осужденных в РФ украинцев Романа Сущенко и Геннадия Карпюка.

Омбудсмен Украины находится с визитом в РФ, намерена посетить ряд украинских заключенных.

"Мы проводим переговоры на основе консульских соглашений, чтобы посетить сегодня Романа Сущенко и Карпюка", — заявила Денисова в четверг в эфире телеканала "112. Украина".

Она также сказала, что намерена добиваться посещения в ближайшее время осужденного кинорежисера Олега Сенцова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Позднее Минюст Украины заявил, что подал в РФ запрос на выдачу Карпюка.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова заявляла РИА Новости, что согласовывает с Денисовой списки заключенных и график посещений. Позже сообщалось, что Денисова приедет в Россию в субботу и посетит заключенного Дмитрия Штыбликова, а Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.