Глава МИД Китая выразил глубокую озабоченность политикой США по Тайваню

Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото

Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото

ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Майком Помпео выразил глубокую озабоченность Пекина в связи с действиями Вашингтона относительно Тайваня.

"В ходе переговоров я подтвердил принципиальную позицию правительства Китая по тайваньскому вопросу, выразил глубокую озабоченность действиями США", — заявил Ван И на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава внешнеполитического ведомства Китая также призвал американскую сторону уважать принцип "одного Китая" и прекратить любые официальные контакты и военные связи с Тайванем.