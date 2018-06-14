Путин прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова, заявил президент России Владимир Путин.

"Исходим из того, что это только первый шаг пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг. Безусловно, это создает условия для дальнейшего движения вперед и снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова", — сказал Путин на встрече с главой президиума верховного народного собрания КНДР.

"Благодаря этой встрече этот неблагоприятный возможный сценарий отодвинут, а наоборот появились (перспективы) урегулирования всех проблем мирными, политико-дипломатическим средствами", — сказал Путин на встрече с председателем президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом.

"Россия всегда за это выступала, предпринимала необходимые для этого шаги. Мы и дальше готовы действовать в этом направлении. Вместе с вами предпринимать необходимые действия для налаживания контактов в том числе в сфере экономического сотрудничества", — добавил российский президент.