Эрдоган нацелен на долгосрочное сотрудничество с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о совместном производстве зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" носит политический характер и говорит о приверженности его долгосрочному военно-техническому сотрудничеству с Россией, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее агентство Anadolu сообщило о том, что Эрдоган предложил России совместно производить новые ЗРС С-500.

"Разумеется, это чисто политическое заявление. В России С-500 только разрабатывается и находится на этапе испытаний отдельных элементов этой системы. Поэтому с практической точки зрения очевидно, что говорить, что Россия и Турция будут совместно производить С-500, сегодня нереально. Нет не только экспортной версии С-500, нет даже версии в готовом облике для Вооруженных сил России", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, Эрдоган делает такие заявления, чтобы усилить свою политическую позицию и показать степень неприятия давления со стороны США и НАТО, направленного на то, чтобы заставить Турцию отказаться от ранее подписанного контракта на поставку российских систем С-400. Кроме того, анонсируя саму такую возможность, он говорит о том, что связывает с Россией свои долгосрочные ожидания в области развития военно-технического сотрудничества.

"Надо полагать, Эрдоган также понимает технологические риски закупок американских систем ПВО Patriot PAK-3. В частности то, что американцы для экспортных версий своих систем ПВО внедряют туда программные и аппаратные закладки, которые в любой момент, если вдруг отношения Турции и США испортятся, либо по какой-то еще причине, могут быть активированы и обнулить турецкий потенциал ПВО-ПРО", — добавил эксперт.