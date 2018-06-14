Британцы почтили минутой молчания память жертв пожара в Grenfell Tower

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Мария Табак. Британцы в годовщину страшного пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower почтили минутой молчания память погибших.

О минуте молчания ровно в 12.00 (14.00 мск) было объявлено в правительственных зданиях, королевских дворцах и в зданиях организаций, поддержавших инициативу.

Ровно в 00.54 четверга (именно в это время год назад в пожарную службу Лондона поступил звонок о пожаре в Grenfell Tower) лондонские высотки были подсвечены зеленым светом – также в память о жертвах трагедии. В пятницу во многих школах страны по этой же причине дети сменят привычную форму на одежду зеленого цвета и будут собирать пожертвования в пользу пострадавших семей.

Ночью родственники и друзья погибших прошли колонной по Северному Кенсингтону, а днем в местной церкви святой Елены пройдет поминальная служба, на которой прозвучат имена всех 72 погибших. По окончании службы прихожане выпустят 73 голубя: один дополнительный голубь символизирует тех, кто мог погибнуть в здании, но имена которых остаются неизвестными. Акции памяти жертв пожара запланированы и на вторую половину дня: жители района соберутся у так называемой "Стены правды", а затем – уже вечером — в молчании пройдут по городу.

Здание высотки к годовщине трагедии было полностью закрыто светлой тканью – процесс этот начался еще осенью прошлого года. По мнению совета района Кенсингтона и Челси, остов здания угнетающе действовал на живущих по соседству людей. В верхней части Grenfell Tower теперь можно увидеть большое сердце зеленого цвета и надпись "Навсегда в наших сердцах".

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел в ночь на 14 июня 2017 года. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. Жертвами пожара стали 72 человека, в том числе маленькие дети. Самая юная жертва пожара — мертворожденный младенец Логан Гомес. Более 70 человек пострадали.