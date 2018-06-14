ВСУ подводят тяжелое вооружение в Донбасс, заявили в Луганске

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики подводят тяжелое вооружение в Донбасс, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По информации Народной милиции ЛНР, также на железнодорожную станцию Рубежное прибыл состав с военной техникой, среди которой — десять 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация".
"Хочу обратиться к наблюдателям миссии ОБСЕ, прошу сосредоточить внимание на расположении украинскими силовиками запрещенного вооружения в зоне безопасности, что может привести к очередному нарушению ими минских договоренностей и несет прямую угрозу населению нашей республики", — заявил представитель Народной милиции ЛНР.