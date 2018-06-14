ВСУ подводят тяжелое вооружение в Донбасс, заявили в Луганске

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики подводят тяжелое вооружение в Донбасс, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, а также наращивает военный потенциал и запасы своих подразделений в зоне ООС (операции Объединенных сил. — Прим. ред.)… По имеющейся у нас информации, в зону ответственности 14 механизированной бригады в населенный пункт Орехово прибыли шесть единиц самоходно-артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", — сказал Марочко.

По информации Народной милиции ЛНР, также на железнодорожную станцию Рубежное прибыл состав с военной техникой, среди которой — десять 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация".

"Хочу обратиться к наблюдателям миссии ОБСЕ, прошу сосредоточить внимание на расположении украинскими силовиками запрещенного вооружения в зоне безопасности, что может привести к очередному нарушению ими минских договоренностей и несет прямую угрозу населению нашей республики", — заявил представитель Народной милиции ЛНР.