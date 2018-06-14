В Турции назвали требования США отказаться от закупок С-400 шантажом

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство. Архивное фото

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство. Архивное фото

АНКАРА, 14 июн — РИА Новости. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом требования США аннулировать контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, выдвинутые как условие для передачи Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

"Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом "шантаж", — сказал турецкий министр, которого цитирует агентство Anadolu.

Джаникли отметил, что подобное требование выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений. По его словам, Анкара ожидает от Вашингтона своевременных поставок истребителей F-35 согласно заключенному соглашению.

"Стороны взяли на себя обязательства по контракту F-35. Турция выполнила свою часть требований. Девять стран-участниц НАТО провели совещание под патронажем США и приняли решение о совместном производстве F-35. Настало время для поставок", — сказал министр.

Джаникли напомнил, что в соответствии с контрактом Анкара должна заплатить за 100 истребителей пятого поколения около 11 миллиардов долларов, 800 миллионов из них она уже перечислила.

"Анкара выполняет обязательства, и теперь вполне естественно ожидает поставок истребителей", — сказал Джаникли, отметив, что часть комплектующих для F-35 производит турецкий авиастроительный концерном (TAİ).

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл предупреждал, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35, а группа сенаторов внесла законопроект об ограничении этих поставок. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что, если поставки истребителей заблокируют, Анкара примет ответные меры, среди которых назвал сотрудничество в этой области с Россией.