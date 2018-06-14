Москва и партнеры по СВПД ищут нового сопредседателя в работе Араке

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва и партнеры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) ищут нового сопредседателя в рабочей группе по реактору в иранском Араке после выхода из соглашения США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Буквально с первых дней после того, как стало понятно, что США вышли из СВПД, мы стали заниматься этими вопросами тоже. Сейчас стоит задача подбора альтернативного сопредседателя рабочей группы по Араку после того как американцы оттуда ушли. На последнем заседании совместной комиссии эта тема серьезно звучала",- сказал рябков.

"Я думаю, что решение будет найдено. В равной степени мы занимаемся всеми другими аспектами сохранения конструкции как таковой: канал поставок, совместная комиссия и планы ее работы",- добавил Рябков.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций предоставляют отчет о соблюдении, или же нарушении, достигнутых договоренностей, а также занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке. Согласно договоренностям, реактор должен быть переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.

Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. В реакторах на тяжелой воде можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.

Первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора на тяжелой воде в иранском Араке Китай и Иран подписали в апреле 2017 года.