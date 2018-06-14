Москва и партнеры по СВПД ищут нового сопредседателя в работе Араке

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва и партнеры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) ищут нового сопредседателя в рабочей группе по реактору в иранском Араке после выхода из соглашения США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что решение будет найдено. В равной степени мы занимаемся всеми другими аспектами сохранения конструкции как таковой: канал поставок, совместная комиссия и планы ее работы",- добавил Рябков.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Тяжелая вода используется в некоторых типах ядерных реакторов в качестве замедлителя нейтронов. В реакторах на тяжелой воде можно нарабатывать оружейный плутоний, используя природный уран, не прибегая к его обогащению. В январе 2016 года Иран сообщил, что демонтировал основную часть реактора, в которой должна была использоваться тяжелая вода.
Первый коммерческий контракт на реконструкцию реактора на тяжелой воде в иранском Араке Китай и Иран подписали в апреле 2017 года.