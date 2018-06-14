Полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центра в Киеве

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центра в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

"Около 10.00 (совпадает с мск) в столичную полицию поступило сообщение о том, что по улице Евгения Коновальца заминирован бизнес-центр", — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыли сотрудники профильных служб. Работников центра эвакуировали. В настоящее время продолжается осмотр объекта и прилегающей к нему территории.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.