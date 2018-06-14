ВС Греции оставил в силе решение не выдавать россиянку Ефимову Мальте

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ареопаг — Верховный суд Греции отклонил апелляцию прокурора и оставил в силе решение суда низшей инстанции об отказе в экстрадиции россиянки Марии Ефимовой на Мальту.

Ефимова была одним из наиболее важных информаторов убитой мальтийской журналистки Дафны Каруаны Гализии. В апреле суд отказал в экстрадиции Ефимовой, прокурор обжаловал решение.

"Отклонить апелляцию прокурора", — объявил решение судья.

Ефимова заявила, что очень довольна решением. "Спасибо греческой стороне. Я не сомневалась в правосудии", — сказала она РИА Новости.

Она также поблагодарила российских дипломатов за поддержку и помощь. "Выражаю огромную благодарность посольству Российской Федерации", — сказала Ефимова.

Ранее суд счел, что власти Мальты не гарантируют безопасность Ефимовой и она вряд ли может рассчитывать на правосудие, а запросы на выдачу и два европейских ордера на ее арест составлены с нарушением, вменяемые обвинения неясны и являются незначительными с точки зрения уголовного наказания.

В качестве свидетелей защиты на суде выступали евродепутаты от Греции Стелиос Куроглу и от Мальты Дэвид Каса, которые входят в комиссию Европарламента по расследованию фактов коррупции в связи с делом о "панамских документах". Они заявили, что на Мальте жизни Ефимовой грозит опасность. Об угрозе ее жизни заявила и сама Ефимова, подробно рассказавшая суть дела и назвавшая сфабрикованными обвинения против нее.

По итогам слушаний судья постановила в выдаче отказать, а Ефимову освободить.

Журналистка и блогер Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября. Она заявляла о предполагаемой связи премьера Мальты и его супруги с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с офшорной компанией. Ранее по делу об убийстве журналистки были арестованы три гражданина Мальты.