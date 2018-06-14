Россия в ближайшие дни продолжит консультации по СВПД, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия в ближайшие дни продолжит консультации с Ираном и евротройкой по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас воля и политическая решимость участников СВПД, тех, кто остался, проходит испытание. Мы воодушевлены тем, что солидарность, проявляемая в этом кругу, очень впечатляет. Иранские коллеги, что евротройка и ЕС в целом, найдут такие модели и такие формулы, которые серьезным образом обеспечат защищенность иранских экономических интересов. Мы такую постановку вопросов разделяем, но добиваемся также нашего собственного встраивания во все те модели и схемы работы в новых условиях, которые могут сейчас быть согласованы в кругу ЕС, определенные заявления на эту тему уже сделаны", — сказал Рябков журналистам.

"Мы продолжим соответствующие консультации в ближайшие дни, как с европейцами, так и с иранцами. Данный вопрос будет среди ключевых", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.