В Белоруссии проводят обыск у главы агентства "БелаПАН"

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов сообщила об обыске в квартире директора и основателя крупного негосударственного информационного агентства страны "БелаПАН" Алеся Липая, в информагентстве подтвердили это.

"В квартире руководителя информагентства "БелаПАН" Алеся Липая обыск. Следственные действия проводит департамент финансовых расследований комитета государственного контроля", — говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что "пока про какие-то обвинения в адрес руководителя информационного агентства неизвестно, так как в квартиру никого из коллег не пускают".

При этом телефон Липая отключен.

Агентство "БелаПАН" сообщает, что обыск в квартире Липая длится уже около четырех часов. В сообщении отмечается, что в квартиру не допущены ни адвокат, ни правозащитники, которые даже предлагали себя в качестве понятых. Понятыми следователи пригласили работников жилищно-коммунальной службы.

В пресс-службе Комитета госконтроля Белоруссии воздержались от комментариев, не подтвердив и не опровергнув ее. "Пока нет комментариев по этой теме", — сказал РИА Новости пресс-секретарь ведомства Кирилл Данилов.

"БелаПАН" — частное информационное агентство Белоруссии, имеет сеть корреспондентов по всей Белоруссии. Основано в 1991 году. В его структуру также входит интернет-газета "Белорусские новости".