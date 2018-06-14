После столкновений с военными Израиля скончался палестинец

ГАЗА, 14 июн — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец в четверг скончался от ранений, полученных в ходе столкновений жителей сектора Газа с израильскими военными, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Палестинец в возрасте 21 года сегодня скончался в больнице от тяжелых ран, которые он получил в прошлую пятницу в столкновениях с израильской армией", — заявил аль-Кидра.

По его словам, число погибших палестинцев с 30 марта составило 128 человек.

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами тысячи палестинцев пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне отвергают множащиеся обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".