Россия контактирует с КНДР и США, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва ведет контакты с Пхеньяном и Вашингтоном, в том числе по итогам прошедшего в Сингапуре саммита лидеров КНДР и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, "сейчас многие в мире именно на этом сфокусированы". "Мы будем обмениваться оценками и мы будем несомненно ориентироваться на дальнейшее очень активное участие в решение всех проблем, связанных и с денуклеаризацией Корейского полуострова, и с созданием коллективной системы обеспечения безопасности и стабильности в северо-восточной Азии", — добавил он.