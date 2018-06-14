Россия контактирует с КНДР и США, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва ведет контакты с Пхеньяном и Вашингтоном, в том числе по итогам прошедшего в Сингапуре саммита лидеров КНДР и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разумеется, контакты есть. И сегодня в Москве находится один из высших руководителей КНДР, мы получаем информацию из различных источников. И недостатка в ней не испытываем. Но потребуется еще какое-то время для того, чтобы мы составили собственное представление об итогах Сингапура", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, "сейчас многие в мире именно на этом сфокусированы". "Мы будем обмениваться оценками и мы будем несомненно ориентироваться на дальнейшее очень активное участие в решение всех проблем, связанных и с денуклеаризацией Корейского полуострова, и с созданием коллективной системы обеспечения безопасности и стабильности в северо-восточной Азии", — добавил он.