В ООН предложили создать международную комиссию по ситуации в Кашмире

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призывает создать международную комиссию по расследованию ситуации в спорном регионе Кашмир, который подвергся минометному обстрелу на фоне объявленного перемирия на период Рамадана.

"Политические аспекты спора между Индией и Пакистаном долгое время был в фокусе внимания, но это не застывший во времени конфликт. Это конфликт, который отнял у миллионов их базовые права и продолжает в наши дни приносить неописуемые страдания", — говорится в заявлении главы УВКПЧ ООН.

"Поэтому в том числе я буду настоятельно призывать Совет по правам человека ООН рассмотреть вопрос о создании комиссии, чтобы провести всеобъемлющее независимое международное расследование сообщений о нарушение прав человека в Кашмире", — добавил он.

В четверг УВКПЧ ООН опубликовал доклад о ситуации в Кашмире. Отмечается, что это первый подобный документ УВКПЧ ООН по этому вопросу.

В среду СМИ сообщили, что четверо военнослужащих армии Индии погибли, трое получили ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела со стороны Пакистана в Кашмире.

В середине мая Индия в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на всей территории Кашмира вплоть до завершения священного для мусульман месяца Рамадан. Как сообщило ранее МВД страны, в Нью-Дели потребовали от служб безопасности не проводить военных операций в этом нестабильном районе в течение всего месяца. Власти выразили надежду, что все стороны поддержат данную инициативу, позволив жителям штата из числа мусульман праздновать Рамадан "в мирной обстановке".

Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.