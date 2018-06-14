В ООН предложили создать международную комиссию по ситуации в Кашмире

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призывает создать международную комиссию по расследованию ситуации в спорном регионе Кашмир, который подвергся минометному обстрелу на фоне объявленного перемирия на период Рамадана.
"Поэтому в том числе я буду настоятельно призывать Совет по правам человека ООН рассмотреть вопрос о создании комиссии, чтобы провести всеобъемлющее независимое международное расследование сообщений о нарушение прав человека в Кашмире", — добавил он.
В четверг УВКПЧ ООН опубликовал доклад о ситуации в Кашмире. Отмечается, что это первый подобный документ УВКПЧ ООН по этому вопросу.
В среду СМИ сообщили, что четверо военнослужащих армии Индии погибли, трое получили ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела со стороны Пакистана в Кашмире.
Индия и Пакистан оспаривают принадлежность Кашмира, где нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.