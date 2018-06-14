МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россия надеется на скорое возобновление переговоров с США по стратегической стабильности, время и место новой встречи будет согласовано в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков напомнил, что его визави в госдепартаменте США — Томас Шеннон — ушел со своей должности.
"Мы сейчас в контакте с американскими коллегами, уточним комфортный и удобный для них формат дальнейшей работы и, думаю, достаточно оперативно перейдем к согласованию конкретного места и времени. Пауза действительно затягивается", — добавил он.