Работники госпредприятия "Укрспирт" перекрыли трассу в Киевской области

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Работники госпредприятия "Укрспирт", счета которого были арестованы государственной исполнительной службой Украины, перекрыли трассу в Киевской области, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Ранее предприятие "Укрспирт" сообщило, что его счета арестованы в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 миллиона гривен (около 7 миллионов долларов).

По данным телеканала, трассу перекрыли в районе села Небелиця, где находится завод ГП "Укрспирт". Работники требуют разблокировать счета предприятия. Протестующие сообщили, что акция мирная, они обещают пропускать машины скорой помощи и пожарные автомобили. На месте дежурят полицейские.