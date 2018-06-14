Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранен один мирный житель, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК заявили о девяти нарушениях перемирия. В администрации поселка Александровка РИА Новости сообщили, что в среду вечером при обстреле был ранен мужчина.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 16 мин и танковых снарядов, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель поселка Александровка. В Коминтерново (село на юге ДНР — ред.) повреждена ЛЭП по улице Ахматовой, а также жилой дом по улице Черняховского. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 160 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.