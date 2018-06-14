МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Действия США в отношении обязательств по нераспространению, а также в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут негативно повлиять на обстановку вокруг КНДР и наметившиеся перспективы диалога по денуклеаризации, хотелось бы, чтобы этого не случилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Важно понимать, что весьма вольное обращение американских коллег с международными соглашениями, включая одностороннюю корректировку своих национальных, но по каким-то причинам переставших быть удобными обязательств, способно привести к тяжелым последствиям для режима ядерного нераспространения. Хотелось бы верить, что этого не произойдет, но по нашему мнению, ситуация вокруг СВПД может иметь негативную проекцию на появившиеся перспективы урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова", — сказал он, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".