В Палестине принятие в ООН резолюции против Израиля назвали "ударом по США"

РАМАЛЛА, 14 июн — РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН резолюция, осуждающая действия Израиля в секторе Газа и призывающая к мерам по защите населения Палестины, стала ударом по США, которые пытались внести в нее поправки, заявил РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Успех резолюции является ударом по США, которые вносили поправку в проект, которая была отклонена подавляющим большинством, и успехом палестинской дипломатии и свободных стран, помогающих Палестине", — заявил аль-Малики, отметив, что Вашингтон "сам себя изолировал".

По словам министра, теперь генсек ООН Антониу Гутерреш будет обязан запросить через соответствующие механизмы международную защиту для палестинского народа.

Генеральная ассамблея ООН ранее подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа во время последних столкновений. Как заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, их жертвами стали 129 палестинцев.

Вынесенный на ГА ООН документ во многом повторял формулировки проекта резолюции, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН из-за вето США. В документе выражается сожаление об использовании чрезмерной силы со стороны Израиля, требование воздержаться от подобных действий, а также содержится призыв к прекращению огня и рассмотрению мер по обеспечению защиты гражданского населения Палестины.

США в ходе заседания пытались внести в проект поправки, заявив о его "однобокости" и отсутствии упоминаний движения ХАМАС, считающегося террористическим в США. Поправки не получили поддержку достаточного количества стран.