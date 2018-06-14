МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова важно воздерживаться от провокаций и ультимативных требований, было бы ошибкой упустить возможность наладить диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас важно воздерживаться от провокационных действий, от выдвижения ультимативных и невыполнимых требований. Было бы большой ошибкой в очередной раз упустить появившуюся, в том числе благодаря конструктивному настрою КНДР и Республики Корея, возможность наладить регулярный, предметный диалог по ядерной проблеме Корейского полуострова", — сказал Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".