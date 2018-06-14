Россияне чаще других получали финское гражданство в 2017 году

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июн — РИА Новости. Количество лиц, получивших гражданство Финляндии, достигло нового рекорда в 2017 году — 12 тысяч 219 человек, существенный вклад в это внесли россияне, сообщает статистическое ведомство в четверг.

"Финское гражданство было предоставлено в 2017 году 12 219 иностранным гражданам, постоянно проживающим в Финляндии. Число превысило показатель 2016 года и является самым высоким в истории страны. Это на 2 тысячи 444 случая больше, чем в 2016 году", — говорится в сообщении.

Чаще всего в 2017 году финское гражданство получали россияне, их было 2 тысячи 775 человек, это на 730 человек больше, чем годом ранее. На втором месте граждане Сомали — 957.

Средний возраст лиц, получивших финское гражданство в 2017 году, составлял 28 лет.

В общей сложности 117 тысяч человек, проживающих в Финляндии, имеют двойное гражданство, их число возросло на 11% по сравнению с годом ранее. Наибольшие группы лиц с двойным гражданством: граждане России (30 тысяч 088 человек), Швеции (7 тысяч 759), Сомали (5 тысяч 590), Эстонии (5 тысяч 291) и Ирака (4 тысячи 152).