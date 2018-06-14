КНДР формально считается участником ДНЯО, заявил Рябков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. КНДР формально считается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Значение ДНЯО практически невозможно переоценить. Договор о нераспространении ядерного оружия сыграл ключевую роль в задаче предотвращения распространения этого опаснейшего вида вооружений, заложил основу для движения по пути разоружения", — сказал Рябков, выступая на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

"На сегодня сторонами договора выступает 191 государство. Вне договора находятся Индия, Пакистан, Израиль и недавно получивший независимость Южный Судан. КНДР, которая не выполнила должным образом требования о выходе, формально считается участником договора", — отметил Рябков.