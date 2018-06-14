Хельсинки поможет Лондону в деле финна, подозреваемого в подготовке теракта

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июн — РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO работает совместно с британскими властями в расследовании дела финского гражданина, подозреваемого в подготовке террористического акта, рассказала РИА Новости в четверг представитель отдела по коммуникациям спецслужбы Верна Лейнонен.

Полиция Лондона в среду сообщила, что вечером 10 июня задержала в аэропорту Хитроу 29-летнего гражданина Финляндии, который подозревается в подготовке теракта. Сейчас он помещен под арест до 17 июня.

"Мы знаем об этом инциденте и сотрудничаем с британскими властями в расследовании", — рассказала Лейнонен.

Это уже третий за последние два года случай ареста в Британии граждан Финляндии по подозрению в подготовке теракта, напоминает в четверг финская пресса. В феврале 2016 года на территории Соединенного Королевства был задержан, а впоследствии осужден 19-летний студент из Сомали с паспортом Суоми. В сентябре 2017 года были задержаны и затем осуждены двое мужчин, имеющих двойное гражданство Великобритании и Финляндии.