Суд Белоруссии продолжил рассмотрение апелляции по делу авторов Regnum

МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в четверг продолжил рассмотрение апелляции по делу белорусских авторов российского агентства Regnum, передает корреспондент РИА Новости.

Белорусский суд во вторник приступил к рассмотрению в апелляционном порядке дела об обвинении трех белорусских авторов Regnum — Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца — в разжигании национальной вражды или розни. Алимкин в суд не явился. Шиптенко и Павловец выступили в суде с речью, в которой потребовали пересмотреть приговор по делу, провести повторную экспертизу их текстов, а также привлечь к рассмотрению дела независимых экспертов. Шиптенко также предложил направить уголовное дело на дополнительное расследование.

Ожидается, что в четверг на заседании выступит прокурор.

Скандал вокруг агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии белорусские правоохранители задержали трех авторов Regnum. Минский городской суд 2 февраля этого года признал Алимкина, Павловца и Шиптенко виновными в разжигании национальной вражды или розни и приговорил их к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. При этом журналисты были освобождены из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемые свою вину не признали. Позже все они обжаловали приговор.

Редакция ИА Regnum ранее заявила, что "категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными", "подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии". При этом в редакции Regnum назвали обвиненных в Белоруссии журналистов "политическими заключенными".

МИД России призывал белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело журналистов. Союз журналистов России выражал обеспокоенность ситуацией вокруг журналистов Regnum, в организации отмечали, что если речь идет об обвинении в разжигании вражды, необходимо предоставлять примеры из текстов, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.