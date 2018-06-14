В Лондоне в годовщину ЧП в Grenfell Tower вспыхнул пожар в высотке

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Огонь вспыхнул в 20-этажном жилом доме на юге Лондона в годовщину пожара в лондонской высотке Grenfell Tower, сообщает газета Telegraph.

Пожар в 24-этажном социальном доме в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном районе на западе британской столицы — произошел в ночь на 14 июня 2017 года. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока. Жертвами пожара стали 72 человека, в том числе маленькие дети. Более 70 человек пострадали.

Как пишет издание, огонь вспыхнул около 04.15 по местному времени (06.15 мск). Пожар начался на балконе 13-го этажа.

Около 150 человек были эвакуированы из дома. Информация о погибших не поступала. Спустя два часа пожарным удалось взять огонь под контроль. Как пишет газета Guardian, один из жителей дома выразил обеспокоенность тем, что не прозвучала пожарная тревога.